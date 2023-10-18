الدوما الروسي يعتزم التوجه إلى الأمم المتحدة بطلب منع كارثة إنسانية في الشرق الأوسط

أعلن العضو في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن المجلس يعد بيانا سيتوجه به إلى الأمم المتحدة، يدعو فيه لاتخاذ إجراءات من أجل منع وقوع كارثة إنسانية في الشرق الأوسط.

وذكر سلوتسكي، الذي يقود الحزب الليبرالي الديمقراطي ويترأس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما، في منشور على "تلغرام"، أن المجلس سيبحث يوم 19 أكتوبر وسيتبنى على الأرجح بيانا موجها للأمم المتحدة وبرلمانات دول العالم بشأن تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أن البيان سيتضمن "الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة فورا لوقف إراقة الدماء والعنف ضد السكان المدنيين وكذلك منع وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في الشرق الأوسط".

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وكان المكتب الصحافي لمجلس الدوما قد أوضح أن رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين كلف لجنة العلاقات الدولية بإعداد بيان موجه إلى الأمم المتحدة بإدانة الضربة على المستشفى الأهلي في غزة.

وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن الضربة على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة مساء الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 471 شخصا. واتهم الفلسطينيون إسرائيل باستهداف المستشفى، فيما زعم الجيش الإسرائيلي إن الحادث ناجم عن عملية فاشلة لإطلاق صاروخ لحركة "الجهاد الإسلامي".

المصدر: تاس