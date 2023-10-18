رئيس مجلس المفتين في روسيا يدين القصف الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني"

دان رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين قصف الجيش الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" في غزة، الذي أسفر عن وقوع 500 قتيل وعشرات الجرحى في حصيلة أولية.

وجاء في بيان عين الدين: "بمشاعر الألم والقلق التي تعتصر قلوبنا، تلقينا أنباء الهجوم اللاإنساني الذي شنه الجيش الإسرائيلي على المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة التي طالت معاناتها، والذي أودى بحياة مئات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال وكبار السن. معظم ضحايا هذا العدوان عائلات فرّت من منازلها بسبب القصف المتواصل والتهديد ببدء غزو بري واسع النطاق".

وأضاف البيان: "نعرب عن خالص تعازينا ومشاعر المواساة القلبية بهذه الخسارة الفادحة، كما نعرب عن عميق حزننا وألمنا ونشاطر الشعب الفلسطيني آلامه وأحزانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع: "لجأ الناس إلى المؤسسات الطبية على أمل ضمان سلامتهم وحصولهم على المساعدة، لكن الجيش الإسرائيلي لا يتوقف ولا يردعه أي شيء، وقد وقعت طوابير النازحين وجموع الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني تحت وابل من القنابل والصواريخ الإسرائيلية".

وشدد على أن "ما حدث يمكن وضعه على قدم المساواة مع أمثاله من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت ضد الإنسانية، كالمجازر التي حصلت في صبرا وشاتيلا وسربرينيتسا في يوغوسلافيا، وهذه جريمة إبادة جماعية حقيقية ضد الفلسطينيين، فلم تكتف إسرائيل بحرمان 2.3 مليون نسمة، يشكل القاصرون نسبة 40% منهم، من الماء والغذاء والكهرباء، وحكمت عليهم بالموت المؤلم البطيء، والآن يُقتل الناس في المكان الذي وفدوا إليه طلبا للحماية".

وقال: "ذنب الفلسطينيين المسالمين هو أنهم يريدون العيش في دولتهم، على أرض أجدادهم، وتربية أطفالهم والعبادة والصلاة في مساجدهم وكنائسهم المقدسة".

وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في غزة المحاصرة، مؤكدا أنه "يتوجب على المجتمع الدولي، وجميع أصحاب النوايا الحسنة وقف العدوان الإسرائيلي والحصار والاحتلال للأراضي الفلسطينية، وإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وعدم عرقلة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة".

وفي الختام، رحب بالمبادرات الرامية إلى نشر وإدخال قوات دولية لحفظ السلام على حدود قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي بمشاركة نشطة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومنظمة التعاون الاسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنظمات، من أجل ايجاد حل سريع وفعال لهذه القضية التي تهدد بزعزعة الاستقرار العالمي.

المصدر: RT