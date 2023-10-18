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الصفدي: لا أمن لأحد إن لم ينعم به الفسطينيون وكل المؤشرات أن الحرب ذاهبة إلى ما هو أسوأ

وزير الخارجية الأردني: الحرب على غزة⁩ ذاهبة إلى ما هو أسوأ وتهجير الفلسطينيين بالنسبة لنا إعلان حرب

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الأردني: الحرب على غزة⁩ ذاهبة إلى ما هو أسوأ وتهجير الفلسطينيين بالنسبة لنا إعلان حرب
Sputnik
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قال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي أن الحرب على غزة⁩ ذاهبة إلى ما هو أسوأ واحتمالية توسعها قائمة.

وأضاف الصفدي: " بالنسبة لنا في الأردن، أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية سننظر لها على أنه إعلان حرب".

وأكد الصفدي أنه: "لا أمن لأي أحد في المنطقة إن لم ينعم الفلسطينيون بالأمن، نحن أمام الأصعب كل المؤشرات أن الحرب ذاهبة إلى ما هو أسوأ".

وأضاف: "تهجير المدنيين من أرضهم جريمة حرب وغزة وفق القانون الدولي هي أرض محتلة".

دخلت الحرب على غزة يومها الثاني عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع سقوط مئات القتلى الجدد وتفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره وبدء استهداف المشافي.

المصدر: RT

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