ارتفاع أسعار النفط بعد مأساة مستشفى "المعمداني" في غزة

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط بعد مقتل المئات بضربة إسرائيلة لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، وازدياد المخاوف حول الإمدادات.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.74% إلى 88.17 دولار للبرميل.

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فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.46% إلى 91.21 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: رويترز + بلومبرغ