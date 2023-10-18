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ارتفاع أسعار النفط بعد مأساة مستشفى "المعمداني" في غزة

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط بعد مأساة مستشفى
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط بعد مقتل المئات بضربة إسرائيلة لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، وازدياد المخاوف حول الإمدادات.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.74% إلى 88.17 دولار للبرميل.

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فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.46% إلى 91.21 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: رويترز + بلومبرغ

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