آلاف المتظاهرين يتجمعون في أثينا دعما لفلسطين (فيديو)

اجتمع آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة اليونانية أثينا لدعم الفلسطينيين وإدانة القصف الإسرائيلي على غزة.

وتم تنظيم المظاهرة قرب البرلمان اليوناني من قبل الحزب الشيوعي اليوناني، والنقابة العمالية، واتحادات الطلاب والمنظمات الأخرى، وكذلك الفلسطينيين الذين يعيشون في اليونان.

وأخبر أحد رجال الشرطة مراسلنا أن 3-4 آلاف شخص تجمعوا قرب البرلمان، ووفقا لبوابة المعلومات اليونانية أخبار247 غرام، شارك حوالي 10 آلاف شخص في المظاهرة.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة مساء يوم الثلاثاء بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص على الأقل قتلو، وأصيب العشرات بعد أن تعرضت إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.

المصدر: RT