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متظاهرون يقتحمون مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والشرطة تعتقل عددا منهم (فيديو)
استوديو باريس

انتهاكات إسرائيل بفيلم "يلا غزة".. وجهود لمنع بثه في فرنسا

الثقافة والفن

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تزامنا مع الأحداث في غزة طالب أعضاء برلمانيون فرنسيون من الحزب الجمهوري بمنع بث فيلم "يلا غزة" للمخرج الفرنسي رولان نورييه..

الفيلم يوثق الجرائم والظلم والانتهاكات الاسرائيلية في غزة كجزء من الحياة اليومية للفلسطينيين، يوثق أيضا عنفوان و عزة الجبابرة الفلسطينيين وقدراتهم الخارقة في تحويل القهر إلى خزانات عطاء، فلسطينيون يؤكدون كل يوم أن تحرير فلسطين رسالة الشعب حررها وربك وقعا.
للحديث عن فيلم يلا غزة وعن محاولات منعه معنا في الاستوديو المخرج رولان نونييه.

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