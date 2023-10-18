"قوات الفجر" في لبنان: وجهنا ضربة صاروخية استهدفت مواقع إسرائيلية وحققت إصابات مباشرة

أعلنت "قوات الفجر" الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، "توجيه ضربة صاروخية استهدفت مواقع العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وحققت إصابات مباشرة".

وقالت "قوات الفجر" في بيان: "ردا على العدوان الصهيوني الذي طال ويطال أهلنا في الجنوب اللبناني من مدنيين وصحافيين حيث أسقط منهم عددا من الشهداء والجرحى، فضلا عن قصف المنازل والمساجد وتدميرها، قامت قوات الفجر بتوجيه ضربات صاروخية استهدفت مواقع العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة وحققت فيها إصابات مباشرة".

وأضاف البيان: "إننا إذ نعد بالمزيد من الرد على أي عدوان يطال أهلنا في الجنوب، نؤكد على تضامننا ووقوفنا مع أهلنا في غزة شعبا ومقاومة، في مواجهة إجرام العدو الصهيوني الغاشم إلى أن يرتدع عن غيه وعدوانه".

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة RT بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة بمستوطنات شمال إسرائيل.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا عنيفا على محيط بلدات كفرشوبا وكفرحمام وحلتا جنوبي لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخين سقطا في مستوطنة كريات شمونة عند الحدود مع لبنان.

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهداف مواقع إسرائيلية عدة ودبابة ميركافا،عند الحدود الجنوبية.

وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجلاء المستوطنين حتى مسافة 5 كم من الحدود مع لبنان.

وفي وقت سابق، أمرت الحكومة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد 5 كم عن الحدود الشمالية مع لبنان، بعد قرار قبل أيام بإخلاء 28 مستوطنة تبعد 2 كم عن الحدود.

وهذا هو القرار الثاني الذي يتخذ خلال أيام، بعد تزايد التوتر بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس في غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT