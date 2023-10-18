الجيش الإسرائيلي: ثمة عناصر من "حماس" لا تزال مختبئة في منطقة النقب بانتظار الهجوم

أفاد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء بأن عناصر من "حماس" لا تزال موجودة في الجنوب، حيث يقدر الجيش أن ما بين 1500 إلى 2000 عنصر من "حماس" دخلوا إسرائيل خلال عملية 7 أكتوبر.

وكشف التقييم الإسرائيلي الأخير قلق الجيش من صدور تعليمات لبعض العناصر بالبقاء مختبئين بهدف ارتكاب هجمات مستقبلية.

وحسب تقرير الجيش الإسرائيلي، يُعتقد أن عناصر "حماس" المتبقين يختبئون في صحراء النقب.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هناك مخاوف من تزايد خطر الهجوم على الحدود المصرية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أيضا أن "السلطات ألقت القبض على 120 مقاتلا على صلة بهجمات 7 أكتوبر".

وبحسب ما ورد يتم احتجازهم في مناطق شديدة الحراسة ويتم استجوابهم لجمع المعلومات الاستخبارية.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وفي مساء اليوم الثلاثاء، أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما.

المصدر: I24" + RT"