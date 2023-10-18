نتنياهو يستفز مصر ويتحداها أمام بايدن.. والقاهرة ترد

أفضى حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي بايدن إلى أن إسرائيل لن تسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة في استفزاز واضح للجانب المصري.

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ورد مصدر سيادي مصري عبر قناة "القاهرة الإخبارية" على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عدم فتح معبر رفح. فقال إن مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب من قطاع غزة والتصعيد سيقابل بالتصعيد.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية السفير صلاح حليمة، إن كل ما يجري في قطاع غزة وربطه بما جرى في الماضي بالضفة الغربية هدفه تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد خروج الفلسطينيين في غزة عن طريق معبر رفح إلى مصر والاردن، وبالتالي إفراغ القطاع من سكانه.

وأضاف السفير صلاح حليمة في تصريحات خاصة لـRT، أن الوضع في الضفة الغربية يشهد ممارسات إسرائيلية على مدار عقود من اغتصاب الأراضي وهدم المنازل والتمييز العنصري والفصل العنصري وبناء المستوطنات وتهويد القدس، لأجل أن تصبح إسرائيل دولة يهودية وينتهي الأمر في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

أوضح أن تصفية القضية الفلسطينية في غزة تتم إما بالتهجير القسري أو بالابادة الجماعية كما يحدث الان، وبالتالي فإن الحديث عن فتح المعبر من جانب إسرائيل لا يخدم رؤيتها تجاه تصفية القضية الفلسطينية.

وحول التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن فتح معبر رفح،،، أوضح مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق أن الجانب المصري من معبر رفح مفتوح ولكن المشكلة في الجانب الإسرائيلي الذي يرفض فتح المعبر.

وأشار إلى رفض مصر فتح معبر رفح لإجلاء الرعايا الأجانب بدون إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع ، وهذا تأكيد مصري على عدم الازدواجية الإنسانية والأمنية أيضا، مؤكدا أن الموقف المصري يأتي حرصا من مصر على عدم الازدواجية في التعامل مع الشعب الفلسطيني، وحرصا على مصالح الشعب الفلسطيني والأوضاع الإنسانية، وهذا يتفق مع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، خاصة في ضوء ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال ممارساتها في غزة.

المصدر: RT