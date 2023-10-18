بلينكن يبحث دعم إسرائيل ونقل المساعدات إلى غزة مع نظرائه في G7

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه في مجموعة الدول السبع دعم إسرائيل ونقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان له يوم الأربعاء، إن "الوزراء بحثوا دعم إسرائيل وأكدوا التزامهم بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودعوا إلى إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف: "وبحثوا كذلك سبل ضمان نقل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في قطاع غزة".

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يذكر أن قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وردا على "طوفان الأقصى"، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية". وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة 3478 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع، بينما قتل على الجانب الإسرائيلي، نحو 1500 شخص.

المصدر: تاس