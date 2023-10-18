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متظاهرون يقتحمون مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والشرطة تعتقل عددا منهم (فيديو)

مظاهرات حاشدة في تونس احتجاجا على القصف الإسرائيلي الهمجي المستمر لقطاع غزة (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

مظاهرات حاشدة في تونس احتجاجا على القصف الإسرائيلي الهمجي المستمر لقطاع غزة (فيديوهات)
RT
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سجلت وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم، تواجد الآلاف من المتظاهرين في الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، ومدن أخرى احتجاجا على القصف الإسرائيلي الهمجي المستمر على قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه "تم تسجيل تواجد حوالي 20 ألف شخص بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة و17 ألف شخص بوسط مدينة صفاقس و12 ألف شخص بمدنين و10 آلاف شخص بقفصة، وما بين 3000 إلى 7000 شخص بكل ولاية من بقية ولايات تونس".

مظاهرات حاشدة في تونس احتجاجا على القصف الإسرائيلي الهمجي المستمر لقطاع غزة (فيديوهات)
RT

وقال المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية، إن "أعداد المتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة ناهز 17 ألفا".

مظاهرات حاشدة في تونس احتجاجا على القصف الإسرائيلي الهمجي المستمر لقطاع غزة (فيديوهات)
RT

 وتدفق الآلاف من المتظاهرين على الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، اليوم الأربعاء، احتجاجا على القصف الإسرائيلي المستمر منذ 12 يوما على قطاع غزة.

مظاهرات حاشدة في تونس احتجاجا على القصف الإسرائيلي الهمجي المستمر لقطاع غزة (فيديوهات)
RT

كما تجمع المحتجون على مقربة من مقر السفارة الفرنسية، ملوحين بالرايات الفرنسية، ومطالبين بطرد السفير الفرنسي احتجاجا على "انحياز" باريس لإسرائيل.

وشهدت أغلب المدن التونسية مسيرات ليلية غاضبة أمس الثلاثاء، عقب القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني في غزة.

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المصدر: RT

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