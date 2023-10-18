الإعلام العبري: إسرائيل تجلي دبلوماسييها في مصر والمغرب

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أجلت موظفي سفارتيها بالمغرب ومصر "بسبب المظاهرات الغاضبة على ما يجري في غزة".

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وأفادت وسائل إعلام عبرية، إن عملية الإخلاء تنضم إلى حالة التأهب القصوى المعلنة في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم، وإجراءات أمنية إضافية ونقل مبعوثين من الدول الحساسة إلى دول أكثر أمانا.

ونوهت وزارة الخارجية بأنه لا يجوز للموظفين الدبلوماسيين مغادرة منازلهم أكثر من اللازم.

وشهدت مصر وقفات ومسيرات ومظاهرات تضامنا مع الفلسطينيين، واحتجاجا على قصف مستشفى المعمداني، في قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات: "علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل" و"مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود"، ووضع عدد من المحامين اعلام مصر وفلسطين علي أكتافهم، ورددوا شعارات مثل "غزة غزة ارض العزة"، كما ندد البعض بقتل الأطفال والمدنيين في غارات الاحتلال الإسرائيلي، وتساءل البعض الآخر بشعارات "واحد اتنين الجيش العربي فين".

ونظم طلاب جامعتي المنيا والفيوم، وقفة احتجاجية داخل الجامعة تضامنا ودعمًا للقضية الفلسطينية، بعد الانتهاكات التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني، والتي نتج عنها وقوع الآلاف من المصابين والشهداء.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الإهلي والتنموي المصري عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، بالملابس السوداء للطلب من شعوب العالم الضغط علي حكوماتها لوقف القتل فى غزة ودخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف التحالف: نسأل من شعوب مصر، الدول الإسلامية والعربية، والعالم بأسره التضامن مع وقف القتل عن طريق ارتداء الملابس السوداء، وتغيير شعارات وسائل التواصل الاجتماعي لشعار الحملة مرابطون حتي الإغاثة.

المصدر: وكالات + RT