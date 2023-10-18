سوريا.. وقفات تضامنية مع غزة في أغلب المحافظات وتنديد بهجوم إسرائيل على مشفى المعمداني (صور)

نزل الاتحاد العام للفلاحين بسوريا إلى الساحات في وقفات تضامنية في عدد من المحافظات السورية دعما لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية للتنديد بالقصف والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين هناك.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المشاركين في الوقفة التي شهدتها محافظات: الحسكة الرقة السويداء حمص القنيطرة طرطوس دير الزور واللاذقية – نددوا بإسرائيل بعد اعتدائها أمس على الفلسطينيين في مستشفى المعمداني بغزة.

سانا

وقال المشاركون: "أضافت (إسرائيل) جريمة جديدة إلى سجلها الحافل بالجرائم البشعة التي تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية، ونوجه التحية لصمود أهلنا في قطاع غزة، وللمقاومة التي عبر عملية طوفان الأقصى سطرت أعظم صور البطولة".

سانا

وفي كلمة له أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أن فلاحي سوريا "يتضامنون اليوم مع أشقائهم في فلسطين، مستنكرين جرائم وإرهاب الكيان الصهيوني، ويدعمون المقاومة الفلسطينية لأنها الخيار الصحيح لتحرير الأرض المحتلة".

سانا

ورفع المشاركون لافتات تندّد بإسرائيل بأشد العبارات.

سانا

المصدر: سانا