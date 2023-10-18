"حزب الله" يعلن استهداف دبابة إسرائيلية في موقع الراهب وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية، في موقع الراهب فجر اليوم الأربعاء ما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

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وجاء في بيان حزب الله: "عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء.. قامت مجموعة ‌‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي باستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال في موقع ‌‏الراهب وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها". ‏

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق قذيفة مضادة للدبابات على قوة تابعة للجيش في منطقة شيتولا والسياج الحدودي اللبناني.

وتصاعد التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 اكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر. كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3200 قتيل و11181 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

المصدر: RT