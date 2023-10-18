سوريا تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا مستشفى "المعمداني" في غزة

أعلنت الحكومة السورية الحداد العام ثلاثة أيام على ضحايا مستشفى "المعمداني" في مدينة غزة، الذي دمره قصف إسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص.

ودانت دمشق في بيان نشر في موقع الرئاسة السورية: "المجزرة الصهيونية بحق مئات الأبرياء في مستشفى المعمداني بقطاع غزة عمل وحشي يعبّر عن مستوى حقد الكيان الصهيوني الذي تجاوز بجرائمه أقصى درجات العدوانية والقتل".

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وحملت سوريا "الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هذه المجزرة وغيرها من المجازر، لكونها شريكة للكيان الصهيوني في كل عمليات القتل المنظم ضد الشعب الفلسطيني".

وقتل مئات الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال في قصف على المستشفى في أكثر الهجمات دموية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3200 قتيل و11181 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

المصدر: RT