البنتاغون يضع 2000 جندي في حالة تأهب استعدادا لنشرهم في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وضع حوالى ألفي جندي في حالة تأهب استعدادا لانتشار محتمل في الشرق الأوسط دعما لإسرائيل في حربها مع "حماس".

وقال البنتاغون في بيانه: "وضع وزير الدفاع لويد أوستن اليوم حوالى ألفي جندي وسلسلة وحدات في حالة تأهب قصوى عبر أمر استعداد للانتشار، ما يزيد قدرة الدفاع الأمريكي على الاستجابة سريعا للوضع الأمني المتطور في الشرق الأوسط".

وأوضح أنه "لم يتخذ أي قرار بشأن نشر قوات في الوقت الراهن".

وقال مسؤولون في البنتاغون إن القوات تتمركز حاليا في الولايات المتحدة ومواقع أخرى، بما في ذلك أوروبا، وأنه إذا تم نشرهم، فمن المرجح ألا يخدموا في أدوار قتالية.

وقالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم وزارة الدفاع إن "البنتاغون قرر أنه بحاجة إلى إعداد متخصصين إضافيين في الدفاع الجوي والأمن واللوجستيات والطب والاستخبارات، لكنه لم يحدد بعد وحدات محددة لزيادة استعدادها".

وقال مسؤول أمريكي يوم الاثنين إن "قوة الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية التي تتكون من حوالي 2000 من مشاة البحرية، تبحر باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط".

المصدر: "نيويورك تايمز"