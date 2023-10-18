أمير عبد اللهيان: متفقون على إصدار بيان قوي لدعم فلسطين في اجتماع جدة

قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إنه تم الاتفاق على إصدار بيان قوي في اجتماع جدة لدعم فلسطين.

ودان عبد اللهيان "الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولا يمكن تحملها بالنسبة للمسلمين والعالم والضمائر الحية".

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وأضاف: "تبادلت اليوم رسائل مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حيث أكدنا على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب الصهيونية في غزة وفتح ممر لإيصال المساعدات الإنسانية ومواجهة التهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وتابع: "إننا متفقون على إصدار بيان قوي لدعم فلسطين في اجتماع جدة".

وغادر عبد اللهيان مساء الثلاثاء طهران متوجها الى جدة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي لبحث الأوضاع في غزة.

وقتل مئات الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال بقصف على مستشفى "المعمداني" في غزة بضربة أحدثت مأساة وكارثة إنسانية، كانت الأفظع منذ اندلاع المواجهة بين "حماس" وإسرائيل.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 قتيلا ووأكثر من 12 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

المصدر: تسنيم