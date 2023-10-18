"حزب الله" يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية قرب حدود لبنان الجنوبية (فيديو)

استهدف "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء مواقع عسكرية إسرائيلية بالقرب من حدود لبنان الجنوبية.

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وقال "حزب الله" في بيان له: "هاجمت مجوعة الشهيدين إبراهيم حبيب الدبق وعلي عدنان شقير في المقاومة الإسلامية ظهر هذا ‏اليوم الأربعاء 18-10-2023 مواقع جل العلام وثكنة زرعيت وموقع البحري الواقع مقابل رأس ‏الناقورة بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة".‏

وأفاد مراسلنا بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق على حدود لبنان الجنوبية مشيرا إلى قصف إسرائيلي استهدف محيط بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية في المالكية المزارعين في حقولهم، ما أدى إلى سقوط جريحين.

وفي وقت سابق، أمرت الحكومة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد 5 كم عن الحدود الشمالية مع لبنان، بعد قرار قبل أيام بإخلاء 28 مستوطنة حتى بعد 2 كم عن الحدود.

وهذا هو القرار الثاني الذي يتخذ خلال أيام، بعد تزايد التوتر بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT