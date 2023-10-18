"بي بي سي" تحقق مع ستة من مراسليها بسبب موقفهم "المؤيد لفلسطين"!

عمدت قناة "بي بي سي" البريطانية إلى التحقيق مع ستة من مراسليها ومساهم مستقل يعمل في خدمتها العربية بسبب مزاعم عن إظهار تحيز ضد إسرائيل والتهليل لهجمات حركة حماس الفلسطينية.

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ويرتبط التحقيق بأنشطة الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا الإعجاب وإعادة نشر محتوى مؤيد للفلسطينيين وانتقادات لإسرائيل. علما أن سلوك موظفي "بي بي سي" عبر الإنترنت يخضع لقواعد "الحياد" الخاصة بها.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام البريطانية بأن المنشورات "المسيئة"، التي حُذفت جميعها، تضمنت وصفا لحركة حماس بأنها تمثل "مقاتلين من أجل الحرية"، والهجوم المفاجئ على إسرائيل باعتباره "صباح الأمل" لفلسطين.

وعلى الرغم من أنه لم يتم تعليق عمل المراسلين رسميا حتى الآن، بل تم إيقاف بثهم فقط، فقد انفصلت القناة بالفعل عن المساهم المستقل، الذي كان يعمل مع المنفذ منذ أوائل أكتوبر.

وقال متحدث باسم "بي بي سي" يوم الأحد: "نحن نحقق بشكل عاجل في هذا الأمر. نحن نتعامل مع مزاعم انتهاكات إرشاداتنا التحريرية ووسائل التواصل الاجتماعي بمنتهى الجدية، وإذا وجدنا انتهاكات، فسنتحرك، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية".

ويأتي التحقيق في الوقت الذي تواجه فيه هيئة الإذاعة انتقادات و ردود فعل عنيفة بسبب رفضها وصف حماس بأنها جماعة "إرهابية" – على الرغم من تصنيفها في لندن على هذا النحو – ووصفها بـ "المسلحين" بدلا من ذلك.

وبينما قالت "بي بي سي" إنها تفعل ذلك من أجل الحفاظ على "الحياد"، هاجمت العديد من وسائل الإعلام البريطانية هيئة البث بسبب هذا النهج.

كما واجهت "بي بي سي" ردود فعل عنيفة على الإنترنت بسبب استخدامها لغة محددة للغاية لوصف ضحايا التصعيد المستمر بين إسرائيل وحماس، حيث أشارت إلى الضحايا الإسرائيليين على أنهم "قتلوا"، والفلسطينيين على أنهم أولئك الذين "ماتوا" في غارات جوية انتقامية واسعة النطاق.

المصدر: RT