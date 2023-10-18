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المندوب لصيني الدائم: من الصعب فهم سلوك واشنطن في مجلس الأمن الدولي

أخبار العالم

المندوب لصيني الدائم: من الصعب فهم سلوك واشنطن في مجلس الأمن الدولي
Legion-Media
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عبر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون عن صدمة بلاده من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار البرازيل بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة.

وقال مندوب الصين خلال اجتماع مجلس الأمن: "يجب أن نقول إننا نشعر بالصدمة. فمن الصعب تصديق ذلك. القرار الروسي كان مخصصًا لحماية المدنيين، وقد أيده العديد من الدول. ثم تم رفض مشروع قرار قدمته البرازيل إثر إيضاح أن من الضروري أخذ مزيد من الوقت للنظر فيه". وأضاف: "وافق الزملاء على الطلب وأجلوا الاجتماع".

وأضاف: "خلال الأربعين ساعة الماضية، لم يصدر أي اعتراض على المشروع البرازيلي، وكنا نأمل أن يتم التصويت لصالح هذا القرار اليوم. إلا أن نتائج التصويت من الصعب تصديقها".

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فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي قدمته البرازيل.

وكانت البرازيل قد أعدت مشروع قرار يدين "الهجوم الذي نفذته حماس" في 7 أكتوبر. ودعت الوثيقة إلى إلغاء الأمر الإسرائيلي بترحيل سكان غزة من شمال القطاع إلى جنوبه.

ودعا مشروع القرار إلى إطلاق سراح الرهائن فوراً دون شروط مسبقة. ولم تتضمن الوثيقة الدعوة لوقف إطلاق النار، وإنما إعلان هدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

المصدر: ريا نوفوستي

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