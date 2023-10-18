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مصر.. علاء مبارك يشن هجوما حادا على إسرائيل

أخبار العالم العربي

مصر.. علاء مبارك يشن هجوما حادا على إسرائيل
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هاجم علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك قيام إسرائيل بقصف المستشفى المعمداني في غزة وقتل المئات من الأبرياء.

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مئات القتلى والجرحى في مجزرة إسرائيلية دموية على مستشفى المعمداني في غزة (صور + فيديو)
مئات القتلى والجرحى في مجزرة إسرائيلية دموية على مستشفى المعمداني في غزة (صور + فيديو)

وقال مبارك في تعليق له على موقع "إكس" إن: "قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى مدينة غزة بالأمس هو أحد أكثر أعمال الإبادة الجماعية دموية وهمجية".

وتابع: "قُتل المئات من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون عن مأوى/علاج بدم بارد. متى يتدخل المجتمع الدولي لوقف قتل المدنيين الأبرياء؟، هل سيراقب العالم ببساطة في صمت؟. عار عليكم".

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

وبحسب مراسلنا، استهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ.

وبالتزامن مع استهداف المستشفى العربي الأهلي "المعمداني"، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على حي الشيخ رضوان قرب مفترق بهلول، مخلفة أيضا عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: RT

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