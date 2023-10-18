مصر.. علاء مبارك يشن هجوما حادا على إسرائيل

هاجم علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك قيام إسرائيل بقصف المستشفى المعمداني في غزة وقتل المئات من الأبرياء.

The bombing of Gaza city hospital by the Israeli occupation forces yesterday is one of the bloodiest and most barbaric acts of genocide committed.



Hundreds of innocent civilians seeking shelter / treatment were murdered in cold blood.



When will the international community… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 18, 2023

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وقال مبارك في تعليق له على موقع "إكس" إن: "قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى مدينة غزة بالأمس هو أحد أكثر أعمال الإبادة الجماعية دموية وهمجية".

وتابع: "قُتل المئات من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون عن مأوى/علاج بدم بارد. متى يتدخل المجتمع الدولي لوقف قتل المدنيين الأبرياء؟، هل سيراقب العالم ببساطة في صمت؟. عار عليكم".

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة. وبحسب مراسلنا، استهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ. وبالتزامن مع استهداف المستشفى العربي الأهلي "المعمداني"، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على حي الشيخ رضوان قرب مفترق بهلول، مخلفة أيضا عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: RT