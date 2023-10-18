مسجد موسكو الكبير .. سفراء عرب يشاركون في صلاة الغائب على أرواح الضحايا في فلسطين وغزة (فيديو)

أقيمت اليوم في مسجد موسكو الكبير بمبادرة من الإدارة الدينية لمسلمي روسيا صلاة الغائب على أرواح الضحايا الفلسطينيين، شارك فيها عدد كبير من سفراء الدول العربية والإسلامية لدى موسكو.

وقتل مئات الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال بقصف على مستشفى "المعمداني" في غزة بضربة أحدثت مأساة وكارثة إنسانية، كانت الأفظع منذ اندلاع المواجهة بين "حماس" وإسرائيل.

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ودانت وزارة الخارجية الروسية القصف الذي طال المستشفى، واعتبرته جريمة وتجرّدا من الإنسانية.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3200 قتيل و11181 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي