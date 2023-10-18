انطلاق مظاهرات أمام محكمة لاهاي دعما لفلسطين (فيديو)

تجمع مئات المتظاهرين مساء اليوم الأربعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإدانة القصف الإسرائيلي على غزة.

وندد المتظاهرون أمام بـ"جرائم الحرب" الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، خاصة بعد الغارة على مستشفى المعمداني في قطاع غزة. وهتف المتظاهرون "نحن نموت" و"تحيا فلسطين!" و"نتنياهو إرهابي".

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة مساء يوم الثلاثاء بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب العشرات بعد أن تعرضت إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.

المصدر: RT