مصر تعلن استعدادها لاستقبال مصابي غزة.. وأنباء عن إنشاء مستشفى ميداني

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار استعداد مصر والمستشفيات المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي.

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وأضاف أن وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء تفقدا مستشفى بئر العبد النموذجي لافتا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا لمساعدة الأشقاء في فلسطين.

وقال: "بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد وزير الصحة عددا من المستشفيات للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بها".

وأوضح أن منظومة الصحة المصرية على كامل الاستعداد لاستقبال مصابي غزة الفترة القادمة.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان عن دراسة الوزارة إقامة مستشفى ميداني في معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال أي حالات من المصابين والجرحى من قطاع غزة، فور افتتاح المعبر البري.

وأوضحت المصادر، لموقع "القاهرة 24"، أن إقامة المستشفى وتجهيزها لا يستغرق الكثير من الوقت، والهدف من تقديم الخدمات الإسعافات الأولية ومداواة الحالات ذات الإصابة البسيطة، التي لا تحتاج إلى التحويل للمستشفى، بما يخفف الضغط على المستشفيات ويفرغها للحالات الحرجة والطارئة.

وأضافت المصادر، أن هناك عددا كبيرا من الأطباء والفرق الطبية من مختلف التخصصات والمستشفيات الحكومية والجامعية، تطوعوا للعمل في المستشفيات بشمال سيناء وسد أي عجز ببعض التخصصات الحرجة والأكثر احتياجا.

المصدر: القاهرة 24 + المصري اليوم