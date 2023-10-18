إيران تدعو كافة الدول المنتجة للنفط لفرض حظر نفطي.. كيف تأثرت أسعار الذهب الأسود؟

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الإسلامية إلى "فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني".

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كذلك أشار وزير الخارجية الإيراني إلى ضرورة "طرد سفراء النظام المجرم من الدول التي لها علاقات معه".

وقال: "نطالب الضمائر الحرة والدول العربية والإسلامية باتخاذ خطوات عملية ضد ممارسات الإبادة الجماعية في غزة كما نطالب بفرض حظر نفطي على الكيان الإسرائيلي وطرد سفراء إسرائيل من الدول التي لها علاقات مع الكيان المحتل كما نطالب بتأسيس فريق حقوقي من المحامين الإسلاميين دعما للشعب الفلسطيني لتوثيق الجرائم الإسرائيلية وتوفير الأرضية لمحاكمة الكيان الغاصب في المحاكم الدولية"، بحسب ما نقلته "بريس تي في".

وجاءت الدعوة بعد الضربة الصاروخية الإسرائيلة على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، والتي خلقت أكثر من 500 قتيل ومئات المصابين.

من جهتها دانت وزارة الخارجية الروسية الضربة الصاروخية واعتبرتها جريمة وتجردا من الإنسانية.

وفي أسواق النفط، تشهد الأسعار ارتفاعا ملحوظا مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط وازدياد المخاوف حول إمدادات الخام إلى الأسواق.

وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.5% إلى 89.69 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 3.26% إلى 92.83 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ"

المصدر: RT + بلومبرغ