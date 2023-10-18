تظاهرات حاشدة في البحرين نصرة لغزة واستنكارا للمجازر الهمجية (فيديوهات)

شهدت العديد من مدن البحرين بما فيها العاصمة المنامة، تظاهرات ومسيرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة واستنكارا للمجازر الهمجية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وانطلقت التظاهرات في البحرين مساء اليوم، تضامنا مع قطاع غزة واستنكارا للمجازر التي كان آخرها مجزرة مستشفى المعمداني.

مظاهرات حاشدة في البحرين دعماً لفلسطين. pic.twitter.com/W7nhM4tCr9 — حبيبه حدرج (@HabibaHodroj) October 18, 2023

وطالب المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلي من المنامة وقطع العلاقات.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابطاً يقول "فلسطين قضيتي!!".. وقمع المتظاهرين المتوجهين إلى السفارة الأمريكية احتجاجا على جرائم الجيش الإسرائيلي.

البحرين | بعد قمع المتظاهرين المتوجهين الى السفارة الأمريكية احتجاجا على جرائم الاحتلال الاسرائيلي.. ضابط يقول فلسطين قضيتي!! pic.twitter.com/xYA4WfxGNa — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) October 18, 2023

كما شهد العديد من العواصم والمدن العربية والإسلامية، تظاهرات حاشدة غاضبة منذ مساء الثلاثاء، بعد استهداف مستشفى المعمداني.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 قتيلا وأكثر من 13 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

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المصدر: RT