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مصادر فلسطينية: عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

تظاهرات حاشدة في البحرين نصرة لغزة واستنكارا للمجازر الهمجية (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

تظاهرات حاشدة في البحرين نصرة لغزة واستنكارا للمجازر الهمجية (فيديوهات)
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شهدت العديد من مدن البحرين بما فيها العاصمة المنامة، تظاهرات ومسيرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة واستنكارا للمجازر الهمجية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وانطلقت التظاهرات في البحرين مساء اليوم، تضامنا مع قطاع غزة واستنكارا للمجازر التي كان آخرها مجزرة مستشفى المعمداني.

وطالب المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلي من المنامة وقطع العلاقات.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابطاً يقول "فلسطين قضيتي!!".. وقمع المتظاهرين المتوجهين إلى السفارة الأمريكية احتجاجا على جرائم الجيش الإسرائيلي.

كما شهد العديد من العواصم والمدن العربية والإسلامية، تظاهرات حاشدة غاضبة منذ مساء الثلاثاء، بعد استهداف مستشفى المعمداني.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 قتيلا وأكثر من 13 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.

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المصدر: RT

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