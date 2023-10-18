السيسي: إذا كان هناك فكرة للتهجير فتوجد صحراء النقب في إسرائيل (فيديو)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإمكان إسرائيل نقل المواطنين الفلسطنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية إذا كانت متمسكة بفكرة تهجيرهم لحين الانتهاء من العملية العسكرية.

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وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: :أنا شرحت هذا الأمر للسيد المستشار الذي أبدى تفهمه وتقديره كبيراً للفكرة.. الفكرة كلّها إن احنا، إن نقل اللاجئين الفلس، المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سينا، ببساطة خالص دا عبارة عن إن احنا بننقل فكرة المقاومة، فكرة القتال، من قطاع غزة، إلى سينا.. وبالتالي تصبح سينا قاعدة للانطلاق بعمليات ضدّ إسرائيل.. وفي الحالة دي، حيبقى من حقّ إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي، تقوم النهاردة في إطار ردّ فعلها تقوم تتعامل مع مصر على إن هي، وتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية.. مصر دولة كبيرة، حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي محتاجين إن كلّنا، نساهم في إن الاستثمار الكبير اللي عملناه في هذا السلام، لا يتمّ تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.. يبقى أمر شيء، أمر مهم، إن احنا، وأنا قلت هذا الأمر لفخامة المستشار وبقوله في العلن إذا كان هناك فكرة للتهجير هناك صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أوي يتم نقلهم حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة، ثم بعد كدة ترجعهم بعد كدة إذا شاءت".

وتابع: "لكن نقلهم إلى مصر ممكن العملية دي تستمر إلى سنوات، وهي عملية فضفاضة هنقول: لسة مخلصناش الإرهاب، وتتحول سيناء لقاعدة للعمليات ضد إسرائيل".

ونوه الرئيس المصري بأن الشارع والرأي العام المصري يرفضان هذه الفكرة، ومصر بها 105 مليون مواطن إذا طلبت منهم الخروج للتعبير عن رفض الفكرة سترون الملايين يخروجن إلى الشارع لدعم الموقف المصري في هذا الأمر.

وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، متابعا: مصر دولة ذات سيادة، حيث أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، بالإضافة إلى أن تشديد الحصار على قطاع غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

المصدر: RT