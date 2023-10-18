"كتائب القسام" تشن هجوما صاروخيا الآن على تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية" بحق المدنيين

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري المسلح حركة "حماس"، عن قصف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، مؤكدة أن القصف يأتي "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

كما أفاد مراسلنا بسماع دوي صفارات الإنذار في مناطق تل أبيب وبتاح تكفا وغوش دان وشارون وسط إسرائيل.

ويأتي إطلاق الصواريخ خلال تنفيذ طائرات الجيش الإسرائيلي غارات متواصلة عنيفة وضخمة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

يتبع..