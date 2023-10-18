 
مباشر
عاجل
الصفدي: لا أمن لأحد إن لم ينعم به الفسطينيون وكل المؤشرات أن الحرب ذاهبة إلى ما هو أسوأ

"كتائب القسام" تشن هجوما صاروخيا الآن على تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية" بحق المدنيين

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w96m

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري المسلح حركة "حماس"، عن قصف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، مؤكدة أن القصف يأتي "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

كما أفاد مراسلنا بسماع دوي صفارات الإنذار في مناطق تل أبيب وبتاح تكفا وغوش دان وشارون وسط إسرائيل.

ويأتي إطلاق الصواريخ خلال تنفيذ طائرات الجيش الإسرائيلي غارات متواصلة عنيفة وضخمة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا