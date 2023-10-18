بوتين: هل تدركون الآن ما اقترفت أياديكم؟

سأل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2015 من تدخلوا في شؤون دول الشرق الأوسط: هل تدركون الآن ما اقترفت أياديكم؟

على خلفية المآسي والمواجهات في الشرق الأوسط استحضرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديو لكلمة للرئيس بوتين سنة 2015 تطرق فيها إلى الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال إن الوضع هناك يعج بمشاكل سياسية واجتماعية كانت تختمر فترة طويلة، وكان الناس هناك بطبيعة الحال "يريدون التغيير، فماذا حدث بالفعل؟".

وجاء في كلمة بوتين المشار إليها:

التدخل الخارجي الوقح أدى بدلا من الإصلاحات ليس فقط إلى القضاء على مؤسسات الدولة بل ودمر بلا هوادة أسلوب الحياة برمتها، وبدلا من انتصار الديمقراطية والتقدم استشرى العنف والفقر والكوارث الاجتماعية وضرب بعرض الحائط بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة. بعد كل هذا أود فقط أن أسأل من تسببوا في ذلك الوضع: هل تدركون الآن ما اقترفت أياديكم؟ لكن أخشى أن الإجابة عن هذا السؤال ستبقى معلّقة، إذ لم يتخل أحد منهم بعد عن نهج الثقة المفرطة بالنفس والإيمان الراسخ بالاستثنائية المطلقة والإفلات من العقاب. إقرأ المزيد

المصدر: RT