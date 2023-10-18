"أوبك" تعلق بعد دعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل

أفادت أربعة مصادر من منظمة "أوبك"، بأنها لا تخطط لعقد اجتماع استثنائي أو اتخاذ أي إجراء فوري بعد دعوة إيران أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن 4 مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الإسلامية إلى "فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني".

كذلك أشار وزير الخارجية الإيراني إلى ضرورة "طرد سفراء النظام المجرم من الدول التي لها علاقات معه".

وجاءت الدعوة بعد الضربة الصاروخية الإسرائيلة على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، والتي خلقت أكثر من 500 قتيل ومئات المصابين.

المصدر: RT + رويترز