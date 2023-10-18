صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة شمال إسرائيل والجيش الإسرائيلي ينفذ قصفا عنيفا للجنوب اللبناني

أفادت مراسلة RT، أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بمستوطنات شمال إسرائيل، مشيرة إلى أن "حزب الله" يستهدف موقع رويسات العلم قرب كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخين سقطا في مستوطنة كريات شمونة عند الحدود مع لبنان.

وأضافت، "حزب الله يستهدف في هذه الاثناء المواقع الاسرائيلية رويسات العلم السماقة الرمتة زبدين تلال في تلال كفر شوبا جنوب لبنان".

وأفادت مراسلتنا، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا عنيفا على محيط بلدات كفرشوبا وكفرحمام وحلتا جنوبي لبنان.

يتبع..