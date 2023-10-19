مكتب نتنياهو يرد على تقارير معارضة مدير عام مكتب رئيس الوزراء تعيين مدير مشروع مدني طوال فترة الحرب

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الخميس بيانا رد من خلاله على تقارير تفيد بمعارضة مدير عام مكتب بنيامين نتنياهو تعيين مدير مشروع مدني طوال فترة الحرب.

وقال مكتب نتنياهو في البيان "عملا بالتقارير التي تفيد بأن المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يعارض على ما يبدو تعيين مدير مشروع مدني طوال فترة الحرب، ينبغي توضيح أن تعيين المستشارين ومديري المشاريع هو من اختصاص الوزراء ومسؤوليتهم".

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وأضاف: "لا يعارض مكتب إدارة المشاريع بأي شكل من الأشكال، تعيين مديري المشاريع أو الوزارات الحكومية التي تتلقى المساعدة من مختلف المهنيين طالما أنها لا تعيق عمل المدير العام لمكتب إدارة المشاريع أو تخلق فوضى في النظام أو تؤدي إلى عبء بيروقراطي غير ضروري".

وفي الـ12 من أكتوبر أعلن نتنياهو خلال جلسة للكنيست تفعيل بند الحرب.

كما أعلن عن قرار المجلس الوزاري المصغر السياسي والأمني بتطبيق المادة 40 من القانون الأساسي فيما يتعلق بـ"القيام بأعمال عسكرية كبيرة".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 3785 قتلى ونحو 12500 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 306 ضباط وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 150 إسرائيليا.

المصدر: RT