الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضربات عنيفة في غزة ومقتل أحد قادة "لجنة المقاومة الشعبية" في رفح (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه "دمر المئات من البنى التحتية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، والقضاء على رئيس الجناح العسكري لمنظمة "لجان المقاومة الشعبية" في رفح".

وقال الجيش في بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني إنه "بتوجيه من الشاباك، تم تدمير المئات من البنى التحتية الإرهابية لحماس، وتمت مهاجمة العشرات منها في حي الساقية. وتشمل البنى التحتية الإرهابية التي تعرضت للهجوم مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وممرات الأنفاق، والبنى التحتية الاستخباراتية، ومقار العمليات ومقرات أخرى".

وأفاد بأنه "بالتزامن مع ذلك، تمت مهاجمة العشرات من مواقع إطلاق قذائف الهاون، وتم تدمير معظمها فور إطلاقها باتجاه إسرائيل"، مضيفا: "تم القضاء على عدد من النشطاء المنتمين إلى قوة النجباء التابعة لحماس، والتي قادت الهجوم الوحشي على المستوطنات المحيطة بغزة، وتم القضاء على أكثر من عشرة إرهابيين في هجوم مستهدف بالطائرات الحربية".

وأعلن أن "الطائرات الحربية وبناء على معلومات استخباراتية للشاباك، قتلت رئيس الجناح العسكري لمنظمة "لجان المقاومة الشعبية" في رفح، رأفت هريف حسين أبو هلال".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 قتيلا و12 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT