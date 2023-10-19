مسؤولون كبار في إسرائيل يحددون الخيار الأفضل لحكم قطاع غزة بعد سقوط حماس

ذكر موقع i24 أن قادة إسرائيل يواجهون تساؤلات حول مرحلة ما بعد حماس، من الزعماء الغربيين الذين يتوافدون على تل أبيب، ظنا بأن سقوط حماس أصبح وشيكا بحسب اعتقادهم.

وفق الموقع، أكد رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي للرئيس الأمريكي بايدن والمستشار الألماني شولتز ورئيس الوزراء البريطاني سوناك الذين زاروا تل أبيب، أن "إسرائيل غير مهتمة بالسيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب".

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ونشر موقع "إسرائيل اليوم" أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أكد خلال اللقاءات المغلقة مع سوناك وبايدن أن الخيار الأساسي هو "نقل السيطرة إلى السلطة الفلسطينية". وبالفعل فإن الخطوات التي اتخذها الأمريكيون منذ بداية التصعيد كانت تسير باتجاهين - أحدهما الدعم العسكري والمعنوي لإسرائيل والآخر هو تقديم دعم للفلسطينيين في القطاع، رغم أن إسرائيل تحاول الضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

المصدر: i24