سفير إيران في لبنان يعتبر إيقاف القتال بغزة "المهمة الأولى" ويعلق على دخول الأمريكي إلى المعركة

قال السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني إن المهمة الأولى الآن تتمثل بضرورة إيقاف القتال في قطاع غزة، مؤكدا أن "فصائل المقاومة" لن تبقى صامتة أمام الاستهداف الجاري لقطاع غزة.

وأضاف السفير الإيراني في لقاء مع قناة المنار اللبنانية إنه ليس بإمكان الأمريكي أن يدخل في المعركة، مشيرا إلى أن هدفهم فقط هو نجاة نتنياهو وإسرائيل.

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واعتبر أماني أن "فصائل المقاومة لن تبقى صامتة أمام استهداف قطاع غزة"، موضحا أن "القتل لن يحقق أي هدف للكيان الصهيوني.. والشعب الفلسطيني لن يسكت عن هذا القتل".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد حذّر يوم الاثنين الماضي من أن الوقت ينفد لجهة "إيجاد حلول سياسية" قبل أن يصبح "اتّساع" نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس "حتميا".

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن خطر تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي مرتفع للغاية. ورفض محاولات إلقاء اللوم على إيران في كل شيء، وشدّد على أن روسيا تعتبر هذه المحاولات، استفزازية.

في يوم 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنّت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: RT