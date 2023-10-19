بن زايد يبحث مع كيشيدا وغوتيريش جهود فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جهود فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من كيشيدا، بحثا خلاله الأولوية القصوى لتأمين الحماية الكاملة للمدنيين وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي، وضرورة تجنيبهم مزيدا من المعاناة في ظل التطورات الخطيرة المتصاعدة التي يشهدها قطاع غزة.

كما بحث الجانبان ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار، ومنع مزيد من التصعيد والتدهور في الأوضاع الإنسانية، بجانب تكثيف المساعي الدبلوماسية لفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق.

كما تلقى بن زايد، اتصالا هاتفيا من غوتيريش، بحثا خلاله ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بجانب تكثيف الجهود الدبلوماسية لفتح ممرات إنسانية عاجلة، وإقرار وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق إلى القطاع.

وشدد الجانبان على أولوية توفير الحماية للمدنيين، والحفاظ على أرواحهم بموجب القانون الإنساني الدولي في ظل العنف والأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأكدا أهمية التحرك العاجل لوقف التصعيد، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، كما سلطا الضوء على الانعكاسات الخطيرة المحتملة للأزمة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

المصدر: "الإمارات اليوم"