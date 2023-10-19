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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من وحدة المستعربين في طولكرم (صورة)

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من وحدة المستعربين في طولكرم (صورة)
Globallookpress Mohammed Nasser
طولكرم
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أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل جندي من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم نور شمس في مدينة طولكرم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضابط، مكسيم رزينكوف، من وحدة المستعربين قتل خلال الاشتباكات التي وقعت مع فلسطينيين في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

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وأفادت مراسلة RT بأن الاشتباكات المسلحة مستمرة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالمخيم.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى في طولكرم جراء الهجوم الإسرائيلي على مخيم نور شمس إلى 7 قتلى.

وأكدت مراسلة RT أن حصيلة القتلى في طولكرم غير نهائية حيث هناك جثامين لا تزال محتجزة داخل أحد المساجد.

وذكر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق أنه "خلال عملية اعتقال مطلوبين وتفكيك بنى تحتية إرهابية في مخيم نور شمس أصيب مقاتلون من حرس الحدود".

وفي وقت سابق من العملية، انفجرت عبوة ناسفة وأصابت 10 من مقاتلي حرس الحدود أحدهم حالته خطيرة و9 طفيفة.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من وحدة المستعربين في طولكرم (صورة)

المصدر: RT+وكالات

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