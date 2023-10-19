روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى مصر لإيصالها لقطاع غزة (فيديو+صور)  

بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للأهالي في قطاع غزة، أقلعت طائرة وزارة الطوارئ الروسية إلى مصر محملة بمساعدات وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري ليتكفل بإيصالها إلى قطاع غزة.

وأقلعت الطائرة من طراز "إيل-76" ​​الخاصة، من مطار رامينسكوي في مقاطعة موسكو إلى مصر.

ويوم أمس، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو أرسلت مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على ضرورة إيصالها للفلسطينيين المحتاجين.

RT

وبحث بوغدانوف، أمس الأربعاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، الوضع المتفاقم في قطاع غزة، وأبلغه إرسال موسكو مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة، والمشاكل المتعلقة بإيصال المساعدات.

RT

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوعين بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

المصدر: RT