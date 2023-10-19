مقتل جميلة الشنطي عضو المكتب السياسي في "حماس" بقصف إسرائيلي

نعى المجلس التشريعي في قطاع غزة عضو المكتب السياسي في "حماس" النائبة جميلة الشنطي التي قتلت في قصف إسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية.

والشنطي (68 عاما) هي مؤسسة الحركة النسائية لحركة "حماس"، وأول عضو مكتب سياسي نسائية.

وحصلت على درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية عام 2013، من كلية "فرحة" للعلوم الأسرية، في جامعة دبي بالإمارات. وانتخبت عام 2006، عضوا في المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح"، التابعة لحركة "حماس".

وبرز اسم الشنطي، في 3 نوفمبر 2006، حينما نجحت مسيرة نسائية بقيادتها، في كسر حصار فرضه الجيش الإسرائيلي على مسجد، في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.





وبعد ثلاثة أيام، تعرض منزلها لقصف الطائرات الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل زوجة أخيها إضافة إلى شخصين آخرين، كانا بالقرب من المنزل، فيما نجت هي لعدم تواجدها داخل المنزل.

وفي عام 2013، عينت الشنطي وزيرة للمرأة في الحكومة بغزة. في العام 2021 تم انتخاب الشنطي كأول سيدة تصل لعضوية المكتب السياسي لحركة "حماس".

وبمقتل الشنطي، يكون الجيش الإسرائيلي اغتال ثلاثة أعضاء من المكتب السياسي لحركة "حماس"، وهم بالإضافة إلى الشنطي، زكريا أبو معمر، وجواد أبو شمالة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 قتيلا و12 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: "صفا"