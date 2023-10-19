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31 دولة و3 منظمات دولية أكدت مشاركتها بقمة القاهرة للسلام

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31 دولة و3 منظمات دولية أكدت مشاركتها بقمة القاهرة للسلام
Legion-Media
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ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن في قمة القاهرة للسلام، المزمع انعقادها السبت المقبل، في العاصمة الإدارية.

وتنطلق السبت أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023، في العاصمة الإدارية، بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأوضحت مصادر خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك مشاركة واسعة لقمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية، استجابة لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدة حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

هذا وكشفت مصادر مصرية مطلعة عن مشاركة واسعة لقمة مصر الدولية للسلام، والتي تعقد في العاصمة الإدارية، استجابة لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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المصدر: قناة "القاهرة الإخبارية"

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