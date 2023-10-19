السفارة الأمريكية لدى بيروت تنصح رعاياها بمغادرة لبنان بأسرع ما يمكن

نصحت السفارة الأمريكية في لبنان رعاياها بالتخطيط لمغادرة لبنان بأسرع ما يمكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة.

ودعت في بيان نشرته على موقعها الرسمي بالاتصال بالسفارة لدى بيروت في حالة الطوارئ.

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وقالت في البيان إن السفارة الأمريكية لدى بيروت تراقب عن كثب الوضع الأمني ​​في لبنان.

وفي 17 أكتوبر، أصدرت وزارة الخارجية تحذيرا بشأن السفر نصحت فيه المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة.

كما أوصت مواطني الولايات المتحدة الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط لحالات الطوارئ.

وذكّرت وزارة الخارجية مواطنيها بتجنب المظاهرات وتوخي الحذر إذا كانوا على مقربة من أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة لأن بعضها قد يتحول إلى أعمال عنف.

ودعت في بيانها إلى مراقبة الأخبار عن كثب لمتابعة التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي.

Security Alert – Contacting U.S. Embassy Beirut in an Emergencyhttps://t.co/G5DMFqBBCo — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) October 19, 2023

ومساء يوم الثلاثاء تجمع عدد من المحتجين بالقرب من السفارة الأمريكية، وحاولوا إزالة الشريط الشائك للدخول إلى السفارة لكن القوى الأمنية منعتهم باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

هذا وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الحداد الوطني على ضحايا مجزرة مستشفى "المعمداني" في غزة، فيما دعا "حزب الله" لجعل الأربعاء يوم غضب لا سابق له.

واتهمت إسرائيل حركة "الجهاد الإسلامي" بقصف المستشفى وهو ما نفته الحركة مؤكدة أن "المعمداني" تلقى تهديدات بالإخلاء من قبل إسرائيل.

المصدر: RT