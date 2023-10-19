تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق حول "طوفان الأقصى" تتصدر "X"
تداول رواد منصة "X" مقطع فيديو لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق وسفير المملكة الأسبق في أمريكا، الأمير تركي الفيصل وما قاله عن الأحداث الأخيرة في غزة منذ "طوفان الأقصى".
وجاءت تصريحاته خلال كلمة ألقاها في معهد بيكر للسياسات العامة، الثلاثاء، وقال فيها: "لكل الشعوب المحتلة عسكريا الحق في مقاومة احتلالها حتى عسكريا، أنا لا أؤيد الخيار العسكري في فلسطين، أفضل الخيار الآخر، التمرد المدني والعصيان".
هذا المقطع الجديد انتشر جدا وهو لرئيس المخابرات العامة السابق، 🇸🇦 الامير تركي الفيصل، في معهد 🇺🇸بيكر الدولي، هذه نسخة ترجمتها.— ﮼ابوخالد (@AzeezLazez) October 18, 2023
كلامه موزون جدا وواقعي وشرس؛
وبه ادان النفاق الغربي🇺🇸🇪🇺، والتعاطي مع الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني، وايضا شرشح في حماس ووصف ما فعلته للعزل والنساء بغير… pic.twitter.com/vLAF0sBIv9
حديث الأمير #تركي_الفيصل عن ما يحدث في #غزة وبشاعة ما حدث فيها #لا_ابطال_في_هذا_الصراع_فقط_ضحاياhttps://t.co/RJ6Twn3uYfpic.twitter.com/OG0uvzscSz— BANDAR (@bandar_o93) October 19, 2023
🚨حديث الأمير تركي الفيصل عن احداث غزة واسرائيل 🇮🇱🇵🇸 pic.twitter.com/JY9ZE8QpGO— حضارات السعودية ١٧٢٧م (@KSAcivilization) October 19, 2023
تركي الفيصل عن أحداث #غزة و #إسرائيل أفضل حديث متوازن تاريخياً وسياسياً مع هذه القضية pic.twitter.com/XedxOoJjlh— ثوبان الجهني🇸🇦 (@8vd19T3Z7lfgk24) October 19, 2023
المصدر: RT