تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق حول "طوفان الأقصى" تتصدر "X"

تداول رواد منصة "X" مقطع فيديو لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق وسفير المملكة الأسبق في أمريكا، الأمير تركي الفيصل وما قاله عن الأحداث الأخيرة في غزة منذ "طوفان الأقصى".

وجاءت تصريحاته خلال كلمة ألقاها في معهد بيكر للسياسات العامة، الثلاثاء، وقال فيها: "لكل الشعوب المحتلة عسكريا الحق في مقاومة احتلالها حتى عسكريا، أنا لا أؤيد الخيار العسكري في فلسطين، أفضل الخيار الآخر، التمرد المدني والعصيان".

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هذا المقطع الجديد انتشر جدا وهو لرئيس المخابرات العامة السابق، 🇸🇦 الامير تركي الفيصل، في معهد 🇺🇸بيكر الدولي، هذه نسخة ترجمتها.



كلامه موزون جدا وواقعي وشرس؛



وبه ادان النفاق الغربي🇺🇸🇪🇺، والتعاطي مع الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني، وايضا شرشح في حماس ووصف ما فعلته للعزل والنساء بغير… pic.twitter.com/vLAF0sBIv9 — ﮼ابوخالد (@AzeezLazez) October 18, 2023

🚨حديث الأمير تركي الفيصل عن احداث غزة واسرائيل 🇮🇱🇵🇸 pic.twitter.com/JY9ZE8QpGO — حضارات السعودية ١٧٢٧م (@KSAcivilization) October 19, 2023

تركي الفيصل عن أحداث #غزة و #إسرائيل أفضل حديث متوازن تاريخياً وسياسياً مع هذه القضية pic.twitter.com/XedxOoJjlh — ثوبان الجهني🇸🇦 (@8vd19T3Z7lfgk24) October 19, 2023

المصدر: RT