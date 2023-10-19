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تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق حول "طوفان الأقصى" تتصدر "X"

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تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق حول
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تداول رواد منصة "X" مقطع فيديو لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق وسفير المملكة الأسبق في أمريكا، الأمير تركي الفيصل وما قاله عن الأحداث الأخيرة في غزة منذ "طوفان الأقصى".

وجاءت تصريحاته خلال كلمة ألقاها في معهد بيكر للسياسات العامة، الثلاثاء، وقال فيها: "لكل الشعوب المحتلة عسكريا الحق في مقاومة احتلالها حتى عسكريا، أنا لا أؤيد الخيار العسكري في فلسطين، أفضل الخيار الآخر، التمرد المدني والعصيان".

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المصدر: RT

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