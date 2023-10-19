فرنسا.. آلاف المتظاهرين في باريس دعما للفلسطينيين (فيديو)

قالت مراسلة RT في فرنسا يوم الخميس إن آلاف المتظاهرين في باريس خرجوا للشوارع دعما للفلسطينيين.

وذكرت المراسلة أنهم استطاعوا التجمع بعد إبطال مجلس الدولة الفرنسي قرار منع التظاهر التلقائي للمظاهرات الداعمة لفلسطين.

MASSIVE PROTESTS in Paris. Paris has come out in their thousands to protest #gaza#palestine#Parispic.twitter.com/b3Ow6Yn7wD — FOLLOW FOR BREAKING NEWS / FACTS / ACCURATE INFO (@Jeee952) October 19, 2023

وقرر مجلس الدولة الفرنسي يوم الأربعاء إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمرا بمنع أي تظاهرات داعمة للفلسطينيين.

وحسبما نشرته وسائل إعلام فرنسية فإن البرلمان الفرنسي لم يوافق على قرار الحكومة، بمنع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في المدن الفرنسية.

إقرأ المزيد

وقال مجلس الدولة في بيان "لا يوجد حظر يمكن أن يستند إلى حقائق أخرى.. الحقيقة الوحيدة هي أن المظاهرة تهدف إلى دعم السكان الفلسطينيين، كما يحدد الاختصاص الإداري".

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية فرقت مظاهرات خرجت للتعبير عن الدعم للفلسطينيين ورفضها للحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر 3700 شخص وإصابة أكثر من 13 ألفا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

جدير بالذكر أن إسرائيل تستعد لاجتياح بري لقطاع غزة.

المصدر: RT