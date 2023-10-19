وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تعمل على خطة طوارئ في حال وقوع الحرب

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، زياد المكاري، أن الحكومة تعمل على خطة طوارئ في حال اشتعال الحرب.

وقال زياد المكاري إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "على المواطنين أن يطمئنوا إلى أنّ الحكومة تعمل على خطة طوارئ في حال حصول حرب".

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وأكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال أن "مجلس الوزراء يحترم حرية التعبير من دون قيد لا سيما إزاء الأحداث في غزة".

وأشار المكاري إلى أنه طُلب من القوى الأمنية اتخاذ اجراءات للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ إنطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر 3700 فلسطيني وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل حوالي 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت حركة "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT + وكالة الأنباء اللبنانية