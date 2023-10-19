إصابات مباشرة ودقيقة.. حزب الله ينشر مقطع فيديو لاستهداف موقعين للجيش الإسرائيلي (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني يوم الخميس مقطع فيديو وثق استهدافه موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان.

وقال الحزب في بيان مقتضب "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023 موقعي جل العلام ورأس الناقورة التابعين لجيش العدو الصهيوني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأكد الحزب أن عملية الاستهداف حققت إصابات مباشرة ودقيقة.

والخميس، استهدف "حزب الله" اللبناني موقع العباد العسكري الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية.

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كما تم تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدات العديسة حولا ـ مركبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

كما أعلن أيضا استهدافه لمواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا، وبرج مراقبة في حبد ‏البستان، بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابات دقيقة، وتدمير بعضا من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية.

هذا، وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من لبنان، وتعرض عدة مواقع عسكرية لصواريخ موجهة.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT