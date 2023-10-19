إعلام إسرائيلي يعلن سقوط صاروخ لبناني بشكل مباشر على مبنى من 9 طوابق في كريات شمونة

أفادت قناة 14 الإسرائيلية بسقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى مكون من 9 طوابق في مدينة كريات شمونة الإسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وفي مستوطنات المِنارة، مسكاف عام، ومرغليوت عند الحدود الشمالية مع لبنان.

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وذكرت أن القصف الصاروخي لكريات شمونة أدى إلى سقوط 3 إصابات.

وأعلنت كتائب القسام في لبنان مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 30 صاروخا انطلاقا من جنوب لبنان باتجاه مناطق في الجليل الغربي أبرزها نهاريا وشلومي.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT