طفل فلسطيني ينادي باكيا: "أمانة جيبولي بابا" (فيديو)

وثقت عدسة RT طفلا فلسطينيا تم إنقاذه عقب قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة، وهي ينادي بحثا عن والده.

ويظهر في الفيديو الطفل مناديا وسط ضجيج بأحد مستشفيات القطاع، "أمانة جيبولي بابا".

وقال مراسل RT "هذا حال أطفال غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين في غزة".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر 3700 شخص وإصابة أكثر من 13 ألفا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT