شاهد لحظة سقوط صاروخ على مبنى شمال إسرائيل (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ من "المقاومة" على مبنى يقع في شمال الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من نهار الخميس 19 أكتوبر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى مكون من 9 طوابق في مدينة كريات شمونة الإسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وفي مستوطنات المِنارة، مسكاف عام، ومرغليوت عند الحدود الشمالية مع لبنان.

هذا وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

كما يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، ويشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من 2 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: RT