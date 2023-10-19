الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لحظة استهداف مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي يوم الخميس مقطع فيديو وثق لحظة استهداف مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وذكر متحدثون باسم الشرطة أن عدة عناصر من مقاتلي MGB أصيبوا خلال نشاط عملياتي في مخيم اللاجئين نور الشمس.

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وقالت مراسلة RT إن حرس الحدود الإسرائيلي أعلن إصابة 10 من عناصره في اشتباكات مخيم نور شمس أحدهم إصابته خطيرة.

وأفادت بأن الشرطة الإسرائيلية اعترفت بإصابة أحد أفرادها بجروح خطيرة إثر إنفجار عبوة ناسفة ألقيت عليهم خلال عملية اقتحام مخيم نور شمس.

وأشارت إلى أن جنود الأيوش والمجيب والجيش الإسرائيلي يعملون منذ ساعات الليل على اعتقال مطلوبين في نور الشمس.

هذا، وأوضحت مراسلتنا أن حصيلة الضحايا في طولكرم غير نهائية، مشيرة إلى وجود جثامين ومصابين محتجزين داخل أحد المساجد بسبب منع دخول سيارات الإسعاف لإجلائهم.

ونفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات فجر الخميس في مناطق متفرقة في الضفة الغربية واعتقل أربعة فلسطينيين من بيت لحم.

وقتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في مواجهات بين مواطنين وجنود إسرائيليين في عدد من مدن الضفة.

ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر قتل الجيش الإسرائيلي 67 فلسطينيا في الضفة الغربية.

المصدر: RT