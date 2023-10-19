إصابة العشرات من رجال الشرطة في برلين عل خلفية أحداث غزة

قال المتحدث باسم نقابة شرطة برلين بنيامين جيندرو، إن 65 عنصرا من رجال الشرطة على الأقل أصيبوا في برلين الليلة الماضية عندما تحولت المسيرات المؤيدة للفلسطينيين إلى أعمال عنف.

وأضاف جيندرو على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "الليلة الماضية، في تجمعات مؤيدة للفلسطينيين، أصيب ما لا يقل عن 65 رجل شرطة نتيجة لإلقاء الحجارة والألعاب النارية والعنف الجسدي - وخلال يومين فقط بلغ هذا المؤشر، أكثر من 80 مصابا".

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وأشار إلى أنه أصيب بالفزع مما يحدث، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

اندلعت أعمال شغب في برلين الليلة الماضية عقب الهجوم على المستشفى الأهلي في قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 471 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 300 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

في يوم 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي